الرئيسية/منوعات454 ولادة بمحمية الملك سلمان الملكيةشملت غزال الريم والوعل الجبلي والمها العربي20 سبتمبر 2026 21:28آخر تحديث : 20 سبتمبر 2026 21:37الغزال العربي في محمية الملك سلمان الملكيةأأسكاكا:أخبار 24غزالمحمية الملك سلمان الملكيةالمها العربيالمحميات الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتماد "بازلت الحرات" بالغربية ضمن قائمة الأحجار التراثية العالميةخاصبدء أعمال توسعة "المدينة العالمية بالدمام"خبوب بريدة.. ذاكرة زراعية تحفظ تاريخ الإنسان والمكان"القمري" يعود لطريف.. زائر الخريف الذي ينتظره الهواة والصيادون