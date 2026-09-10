الرئيسية/منوعات 8 أفلام مدعومة سعوديًا تشارك في مهرجان تورونتومن بينها أفلام "فتاة مجهولة" و"أنغ" و"بنيمانا"10 سبتمبر 2026 19:17آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 19:31مهرجان تورونتو السينمائي الدوليأأجدة:أخبار 24مؤسسة البحر الأحمر السينمائيالافلاممهرجاناتالسينماالعالم العربيالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصإقبال واسع وتنوع لافت في فعاليات مهرجان الرطب الثالث بسكاكاربط جوي مباشر بين أبوظبي ووجهة البحر الأحمرمانجا العربية تدشن منصة "نافذة" لنشر أعمال المبدعين العرب عالميًاعلماء: أغسطس الأكثر حرارة على الإطلاق منذ بدء التسجيل