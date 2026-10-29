الرئيسية/منوعات"SBC" تطلق أول نسخة عربية من "تحدي 1%" 1300 متسابق جرى اختيارهم بواقع 100 متسابق في كل حلقة30 أكتوبر 2026 02:17آخر تحديث : 30 أكتوبر 2026 02:17 هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق "تحدي 1%" أأالرياض:أخبار 24التحدياتهيئة الاذاعة والتلفزيونالبرامجالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"طاش ما طاش" ضمن مجموعة السدحان للأرشيف الوطني للأفلام"سينما حي" بجدة تستكشف الرحلة وعلاقة الإنسان بالمكانتعليم الشرقية يحصد 109 ميداليات في أولمبياد الروبوت العالمي 2026حين تتحدث الفضة.. "الرَّشرَاش" الذي زيّن نساء جازان